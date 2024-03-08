عاجل.. حساب المواطن.. سبب نقص مبلغ الدعم لمستحقي الدفعة 76

أ أ

قبل 48 ساعة فقط من عملية الإيداع، شكا العديد من المستفيدين المؤهلين للدفعة 76 من حساب المواطن من نقص الدفعات المالية دون معرفة سبب ذلك.

وردًا على استفسارات متكررة بهذا الصدد، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "عزيزي المستفيد، بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية)".



عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 8, 2024

أسباب نقص دفعة حساب المواطن أو عدم نزولها



موعد صرف الدعم للدفعة 76 من حساب المواطن



نتائج الأهلية للدورة 76 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



- عدم أهلية أحد التابعين.- تواجد أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.- دخل الأسرة.- إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفرًا.- إجمالي الدخل تجاوز حد الإعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقصًا.- ويمكنك استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق ( من هنا ).ومن المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين بعد غد الأحد، على ما أفاد البرنامج.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه سيتم صرف الدعم للدفعة 76 يوم الأحد، الموافق 10 مارس. وتبدأ عملية الإيداع ليل السبت/الأحد، وتستمر طوال اليوم.ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.وأُعلنت الأحد الماضي نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، والتي يمكن التحقق منها من خلال الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي:ويمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أو التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.-الدخول على دراسة الأهلية.-الضغط على تقديم اعتراض.-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق

- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.







المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

