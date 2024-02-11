"تحت الإجراء للصرف".. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير

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كشف حساب المواطن عن دلالة عبارة "تحت الإجراء للصرف" التي قد تظهر لبعض المستفيدين بالتزامن مع إيداع الدفعة 78 - لشهر فبراير اليوم الأحد.





تحت الإجراء للصرف في حساب المواطن



اهلا بك ، حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الايداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الاحد ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 11, 2024

حالة الدفعة لايوجد في حساب المواطن



اهلاً بك، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك February 11, 2024

تفاصيل الدفعة 75



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

