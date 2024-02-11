عاجل.. بعد الإيداع.. تعرّف على سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن كيفية التعرف على أسباب نقص مبالغ الدعم، وذلك عقب البدء في إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين اليوم الأحد.





أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن



وردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول أسباب نقص مبلغ الدعم، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "عزيزي المستفيد، بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية)".

عزيزي المستفيد، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 11, 2024

وأعلن حساب المواطن، في وقت مبكر اليوم الأحد، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.





الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

