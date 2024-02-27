أرملة ومقيمة مع أحد أبنائها.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

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كشف برنامج حساب المواطن، عن طريقة تسجيل الأرملة في البرنامج والحصول على الدعم.



طريقة تسجيل الأرملة في حساب المواطن:



حساب المواطن والحصول على دخل من "حافز"



شروط استيفاء الأهلية



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



جاء ذلك ردًا على سؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يقول :" الأرملة المقيمة مع أحد الأبناء حالياً، كيف تسجل أو تثبت الاستقلالية؟".وجاء رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بأن :" بإمكان الأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة ( صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة) وفي حال عدم وجود تابعين بإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها (ملف المستفيد-المرفقات )".وفي وقت سابق، أوضح حساب المواطن موقف المستفيد، الذي يحصل على دخل من "حافز"، من الحصول على الدعم من البرنامج.وقال حساب المواطن على حسابه بمنصة "إكس"، "في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.وتابع، "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.جاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "هل حافز يُوقف حساب المواطن؟".ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.