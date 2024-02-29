الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تأثير تحديث البيانات على الأهلية في حساب المواطن.. توضيح من البرنامج

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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قال حساب المواطن، إن تحديث بيانات المسجلين في برنامج الدعم ليس له تأثير عند النظر في الأهلية. 
وأضاف البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "تحديث البيانات لا يؤثر على الأهلية، وفي حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".

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متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟ 

في حال كنت مسجلاً جديدًا في البرنامج، وتم تقديم الطلب أو كنت غير مؤهل في الدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 ميلادي من الشهر، سيتم دراسة أهليتك في الدورة القادمة.
ومن اكتمل طلبه وقبل اعتراضه بعد تاريخ 10 ميلادي سيتم دراسة أهليته في الدورة ما بعد القادمة.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق 
الدخول على دراسة الأهلية 
الضغط على تقديم اعتراض
طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
 طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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