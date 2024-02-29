عاجل.. تأثير تحديث البيانات على الأهلية في حساب المواطن.. توضيح من البرنامج

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قال حساب المواطن، إن تحديث بيانات المسجلين في برنامج الدعم ليس له تأثير عند النظر في الأهلية.

وأضاف البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "تحديث البيانات لا يؤثر على الأهلية، وفي حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".

وعليكم السلام ، تحديث البيانات لا يؤثر على الأهلية ، وفي حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ،نسعد بخدمتك February 28, 2024

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن

في حال كنت مسجلاً جديدًا في البرنامج، وتم تقديم الطلب أو كنت غير مؤهل في الدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 ميلادي من الشهر، سيتم دراسة أهليتك في الدورة القادمة.ومن اكتمل طلبه وقبل اعتراضه بعد تاريخ 10 ميلادي سيتم دراسة أهليته في الدورة ما بعد القادمة.فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيقالدخول على دراسة الأهليةالضغط على تقديم اعتراضطريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق







خطوات التسجيل في حساب المواطن

