الأرملة المقيمة مع أحد الأبناء كيف تُسجل أو تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

كشف حساب المواطن عن المستندات التي يتعين على الأرملة إرفاقها عند التسجيل ببرنامج الدعم.





بإمكان الأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة ( صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة) وفي حال عدم وجود تابعين بإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها (ملف المستفيد-المرفقات ) ، نسعد بخدمتك