الأرملة المقيمة مع أحد الأبناء كيف تُسجل أو تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن المستندات التي يتعين على الأرملة إرفاقها عند التسجيل ببرنامج الدعم.
تسجيل الأرملة في حساب المواطنوردًا على استفسار حول أرملة مقيمة مع أحد الأبناء كيف تسجل أو تثبت الاستقلالية في حساب المواطن، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة".
وأضاف: "وفي حال عدم وجود تابعين بإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد - المرفقات)".
بإمكان الأرملة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة ( صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة) وفي حال عدم وجود تابعين بإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها (ملف المستفيد-المرفقات ) ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 27, 2024
خطوات التسجيل في حساب المواطن:
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.