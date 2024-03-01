عاجل.. تأثير التابع "المستقل" على الوالدين في حساب المواطن.. تتبيه من البرنامج

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قال حساب المواطن، إن تسجيل أحد التابعين "مستقلاً" لايؤثر على استحقاق المستفيد الرئيس للدعم.

وأضاف ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد: "في حال تم قبولك كفرد مستقل ستصبح تابع غير مؤهل في حساب رب الأسرة ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه".

وتابع: "وفي حال كان رب الأسرة مؤهلاً ومستحقًا سيشمله الدعم".



حياك الله ، في حال تم قبولك كفرد مستقل ستصبح تابع غير مؤهل في حساب رب الاسرة ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه ،وفي حال كان رب الاسرة مؤهل ومستحق سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم https://t.co/IhkLFAlJXW نسعد بخدمتك March 1, 2024

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيسي/ التابع؟



تعديل بيانات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

