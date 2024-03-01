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عاجل.. تأثير التابع "المستقل" على الوالدين في حساب المواطن.. تتبيه من البرنامج

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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قال حساب المواطن، إن تسجيل أحد التابعين "مستقلاً" لايؤثر على استحقاق المستفيد الرئيس للدعم. 
وأضاف ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الصدد: "في حال تم قبولك كفرد مستقل ستصبح تابع غير مؤهل في حساب رب الأسرة ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه".اضافة اعلان
وتابع: "وفي حال كان رب الأسرة مؤهلاً ومستحقًا سيشمله الدعم".

متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيسي/ التابع؟ 

في حال كنت مسجلاً جديدًا في البرنامج، وتم تقديم الطلب أو كنت غير مؤهل في الدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 ميلادي من الشهر سيتم دراسة أهليتك في الدورة القادمة.
ومن اكتمل طلبه وقبل اعتراض بعد تاريخ 10 ميلادي سيتم دراسة أهليته في الدورة ما بعد القادمة.



تعديل بيانات حساب المواطن

يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
انقر على تسجيل الدخول.
اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
اختر خدمة تعديل البيانات.
قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
انقر على حفظ.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
- إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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