عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الفوري في قطاع المقاولات والبناء برواتب 7000 ريال، بعد التخرج على النحو التالي:





أكاديمية البناء تعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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