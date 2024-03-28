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عاجل.. براتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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الأكاديمية الوطنية للبناء
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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء، عن فتح باب القبول للالتحاق في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الفوري في قطاع المقاولات والبناء برواتب 7000 ريال، بعد التخرج على النحو التالي:اضافة اعلان

أكاديمية البناء تعلن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف
البرامج

1 - دبلوم الهندسة المدنية.
2 - دبلوم إدارة سلاسل الإمداد.
3 - دبلوم الصحة والسلامة المهنية.

الشروط

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون العمر بين 17 إلى 24 سنة.
- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.
- أن لا يكون قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الحصول على درجة اختبار قياس "القدرات العامة 60% كحد أدنى".
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70% فأعلى.
- تحقيق المستوى الثاني على الأقل في اختبار تحديد المستوى بالأكاديمية.

المميزات

1 - راتب شهري (7000) بعد التخرج.
2 - مكافأة شهرية (2000) أثناء التدريب
3 - سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
4 - حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة في الدبلوم وبعد التخرج.
5 - توظيف مباشر وابتعاث للتدريب من قبل أحد الشركات الراعية.
6 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
7 - تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
8 - الحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الأكاديمية

والأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الانشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.

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