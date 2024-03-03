وزارة النقل تُعلن عن طرح 27 وظيفة شاغرة بمختلف التخصصات

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن طرح 27 وظيفة شاغرة بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



وظائف وزارة النقل:



التفاصيل:

موعد التقديم:



- مدير عام تنمية القطاع.- مستشار استثمار.- مستشار أعمال.- مستشار مشاريع.- استشاري تطوير أعمال.- مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع.- مدير إدارة التقييم لكفاءة القطاع.- مدير إدارة الشراكات والتطوير.- مدير إدارة المحتوى المحلي.- مدير إدارة المشاريع.- مدير قسم التغيير في المشاريع.- مدير الحوكمة والتقارير.- مدير قسم الثقافة والتطوير.- مدير مشاريع.- أخصائي أول أداء للاستراتيجية المؤسسية.- أخصائي أول تطوير للاستراتيجية المؤسسية.- أخصائي أول تخطيط ومتابعة التغيير.- أخصائي أول إدارة تغيير.- أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول.- أخصائي متقدم سياسات وإجراءات.- مسؤول إدارة البيانات.- مسؤول حوكمة البيانات.- أخصائي حوكمة.- أخصائي استثمار.- أخصائي مالي.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/09/06هـ الموافق 2024/03/16م.طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: