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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة النقل تُعلن عن طرح 27 وظيفة شاغرة بمختلف التخصصات

وزارة النقل
وزارة النقل
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن طرح 27 وظيفة شاغرة بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وظائف وزارة النقل:اضافة اعلان

- مدير عام تنمية القطاع.
- مستشار استثمار.
- مستشار أعمال.
- مستشار مشاريع.
- استشاري تطوير أعمال.
- مدير إدارة التزام لكفاءة القطاع.
- مدير إدارة التقييم لكفاءة القطاع.
- مدير إدارة الشراكات والتطوير.
- مدير إدارة المحتوى المحلي.
- مدير إدارة المشاريع.
- مدير قسم التغيير في المشاريع.
- مدير الحوكمة والتقارير.
- مدير قسم الثقافة والتطوير.
- مدير مشاريع.
- أخصائي أول أداء للاستراتيجية المؤسسية.
- أخصائي أول تطوير للاستراتيجية المؤسسية.
- أخصائي أول تخطيط ومتابعة التغيير.
- أخصائي أول إدارة تغيير.
- أخصائي إدارة مشاريع متقدم أول.
- أخصائي متقدم سياسات وإجراءات.
- مسؤول إدارة البيانات.
- مسؤول حوكمة البيانات.
- أخصائي حوكمة.
- أخصائي استثمار.
- أخصائي مالي.

التفاصيل:


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موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/09/06هـ الموافق 2024/03/16م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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