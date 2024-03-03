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رواتب وبدل وتأمين.. "STC" توفر وظائف لحملة البكالوريوس في الرياض

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات "STC" عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

"STC" توفر وظائف لحملة البكالوريوس في الرياض
 المسميات الوظيفية

1 - قائد فريق.
1 - مدير أول لاستثمار وتشغيل الصناديق.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- أو ما يعادلهم

الشروط العامة

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا

- بدل نقل
- بدل سكن
- رواتب تنافسية
- التطوير الوظيفي
- علاوة أداء سنوية
- تأمين طبي للموظف وعائلته

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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