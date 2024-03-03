رواتب وبدل وتأمين.. "STC" توفر وظائف لحملة البكالوريوس في الرياض

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أعلنت
شركة الاتصالات "STC"
عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
"STC" توفر وظائف لحملة البكالوريوس في الرياض1 -
قائد فريق.
المسميات الوظيفية
1 - مدير أول لاستثمار وتشغيل الصناديق.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- أو ما يعادلهم
الشروط
العامة1 -
إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
المزايا-
بدل نقل
- بدل سكن
- رواتب تنافسية
- التطوير الوظيفي
- علاوة أداء سنوية
- تأمين طبي للموظف وعائلته