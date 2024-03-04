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بشرى للخريجين.. جامعة بيشة تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

جامعة بيشة
جامعة بيشة
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أعلنت جامعة بيشة عن توفر عدد 24 وظيفة لشغلها بنظام التعاقد للكوادر الوطنية من الجنسين في عدد من التخصصات حسب الشروط التالية:اضافة اعلان

 جامعة بيشة تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد
الشروط

- توفر اختبار القدرة المعرفية.
- أن يكون المتقـدم من أبناء المملكة.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.
- أن يكـون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون المتقدم غير مرتبط بعمل حكومـي.
- أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة.
- ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- معادلة المؤهل مـن وزارة التعليـم للحاصلين علـى درجاتهـم العلمية من خارج المملكة.
- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL,IELTS,STEP) وإرفاق درجة الاختبار.

الوثائق المطلوبة عند التقديم تكون بصيغة (PDF):

- صور المؤهلات العلمية.
- صور من معادلة الشهادة.
- صور الخبرات العملية.
- صورة من الهوية الوطنية.

تنويه

سيتم استبعاد الطلب في الحالات التالية:
- عدم  وضوح المستندات.
- عدم صحة البيانات المدخلة.
- عدم إرفاق المستندات المطلوبة.
- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالتقديم.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/8/23هـ (الموافق: 2024/3/4م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ (الموافق: 2024/3/10م).

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