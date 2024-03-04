بشرى للخريجين.. جامعة بيشة تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

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أعلنت جامعة بيشة عن توفر عدد 24 وظيفة لشغلها بنظام التعاقد للكوادر الوطنية من الجنسين في عدد من التخصصات حسب الشروط التالية:





جامعة بيشة تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

الشروط



الوثائق المطلوبة عند التقديم تكون بصيغة (PDF):



تنويه



طريقة التقديم

