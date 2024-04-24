عاجل.. "إيجار" يكشف مصير عقد الإيجار بعد انتقال ملكية الشقة إلى آخر

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أعلنت منصة "إيجار"، استمرار سريان عقد الإيجار حتى ما بعد انتقال الملكية إلى مالك آخر.

وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال انتقلت ملكية العقار المستأجر إلى مالك آخر، فإن عقد إيجار الموحد ينص على بقاء العقد ساريًا ولا ينقضي إلا بانتهاء مدته لعلمك".

وحول آلية نقل عقد الإيجار للمالك الجديد، أفادت المنصة بأنه "بإمكانك نقل العقود من المالك السابق الي المالك الحالي عن طريق وسيط عقاري معتمد".



عزيزنا المستأجر، في حال انتقلت ملكية العقار المستأجر إلى مالك آخر، فإن عقد #إيجار الموحد ينص على بقاء العقد ساريًا ولا ينقضي إلا بانتهاء مدته #لعلمك May 7, 2019

تسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة



فيما يلي خطوات التقديم على الخدمة:- الدخول على خدمة تسجيل عقد الإيجار.- إدخال معلومات المستأجر ثم الضغط على تحقق.- اختيار العقار للوحدات الإيجارية.- إدخال بيانات عقد الإيجار والمرافقين ثم الضغط على التالي.- إدخال قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة ثم الضغط على التالي.- الضغط على إرسال العقد للتوثيق.- توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق أبشر.