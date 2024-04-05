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"المؤجر أم المستأجر".. من المُلْزم بدفع المقابل المالي للعقد؟

ايجار
إيجار
أ أ
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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن المقابل المادي للعقد ملزم للمؤجر أم المستأجر.

المقابل المالي للعقد من نصيب المؤجر أم المستأجر:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :" السلام عليكم.. دفع العقد يكون علي المالك أم المستأجر".
وجاء الرد من منصة إيجار على سؤاله بالقول :" حياك الله.. نود إفادتك بأن المقابل المالي للعقد ملزم به المؤجر، نسبة السعي باتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".

إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر عبر إيجار:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن الطريقة التي يمكن من خلالها إلغاء القد بين المؤجر والمستأجر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" أنا أريد أن ألغي العقد من المنصة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر".
وجاء الرد :"نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي من خلال تقديم طلب إنهاء عقد ويلزم موافقة الأطراف".

تجديد عقد الإيجار:

وفي وقت سابق أكدت منصة إيجار، أنه لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.
جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعة والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".
وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعه الإيجارية مع بداية مدة العقد".

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"إيجار": في هذه الحالة "العدل" تفصل بين المؤجر والمستأجر

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