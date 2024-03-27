عاجل.. اكتشف أن العقد وهمي بعد أن تم تحويل المبلغ عبر منصة "إيجار".. ماذا يفعل؟

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تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح فيه عن كيفية التعامل مع عقد وهمي تم التحويل إليه عبر المنصة.



تحويل لعقد وهمي عبر منصة إيجار:



الدفع خارج منصة إيجار:



حدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسار للمنصة يقول فيه :" تم تحويل مبلغ عن طريق المنصة وتبين أنه عقدي وهمي أرجو إيقاف المبلغ لديكم وعدم تحويله للمؤجر الوهمي أرجو حل مشكلتي".وجاء الرد من المنصة عليه بالقول :"حياك الله ، عند الرغبة برفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري يتم الدخول الى أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة العامة للعقار بالرابط أدناه الهيئة العامة للعقار (http://rega.gov.sa) نسعد بخدمتك".وكانت منصة إيجار قد جددت تحذيرها في وقت سابق، بشأن الدفع خارج المنصة، حيث إنه لا يعتد به منذ التاريخ الذ حددتها المنصة لأجل سريان عملية الدفع بطريقة صحيحة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة "إكس" قائلا :"راعي المكتب يقول الدفع عنده قلت له عن طريق المنصة بدفع قال لا تعال ادفع عندي هل يحق له".وجاء الرد :"حياك الله .. اعتبارًا من 15 يناير 2024م، الدفع إلزامي عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153 نسعد بخدمتك ".أيضا ردت المنصة على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".