عاجل.. تنبيه مهم من "إيجار" لمن توقف عنه دعمه في حساب المواطن

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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المواطنين، توقف عنه الدعم في حساب المواطن، بسبب خطأ في تسجيل عقد.



توقف دعم المواطن بسبب خطأ في عقد:



توثيق سند قبض عبر منصة إيجار:



حدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين:



وكان أحد الأشخاص قد أرسل للمنصة استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. الوسيط العقاري سجلني مالك العقار الذي أنا وكيل عن ورثته وأقوم بتأجيره ومع العلم اسم المالك في صك العقار مختلف عن اسمي توقفت عني معونة حساب المواطن.. فهل يوجد خيار لتعديل هذا الخطأ من المنصة علما أنه تواصلت أكثر من مرة مع منصة إيجار وأبلغوني بأن هناك تحديث قادم للمنصة ".وجاءه الرد من منصة إيجار بالقول : " وعليكم السلام.. لا يمكن التعديل على العقد في المنصة بعد التوثيق.. نسعد بخدمتك".كما تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستوضح عن كيفية ضمان حقه حالة إرسال مبلغ الإيجار للملك ورفض إعطائه سند قبض إلكتروني.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :" السلام عليكم أخي الفاضل.. حولت لمستأجر مبلغ الإيجار ورافض يعطني سند قبض الكتروني إيش الحل أعطاني ورقة سند ورقية".وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. يتم إضافة مبلغ الضمان من خلال الوسيط العقاري أثناء إبرام العقد ويحدد المبلغ بالاتفاق بين الطرفين، عند الموافقة على العقد يتطلب شحن محفظة المستأجر ويتم حجز مبلغ الضمان".أيضا ردت المنصة على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".