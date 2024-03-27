عاجل.. إعلان المرشحين للوظائف التعليمية.. اليوم الأربعاء

أ أ

أعلنت وزارة التعليم، أنه سيتم اليوم الأربعاء 1445/9/17هـ (الموافق 2024/3/27م) إعلان نتائج الترشيح المبدئي لشغل (12,519) وظيفة تعليمية للجنسين في مختلف مناطق المملكة، وسيتم إعلان التفاصيل في الرابط أدناه.



إعلان نتائج الترشيح لوظائف وزارة التعليم:

التخصصات المطلوبة:



خطوات التقديم على الوظائف التعليمية:



وقبل أسابيع أعلنت الوزارة، عن فتح باب التقديم على (12,519) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1446هـ، التي تأتي للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم.وتتمثل متطلبات الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.- اللغة الإنجليزية- رياضيات- أحياء- فيزياء- علوم- كيمياء- مهارات رقمية- تربية فكرية- توحد- صعوبات تعلم- عوق سمعي- عوق بصريالإدارات التعليمية المستهدفة:- الرياض- الشرقية- مكة المكرمة- المدينة المنورة- الأحساء- الباحة- الجوف- الحدود الشمالية- الطائف- القصيم- عسير- نجران- تبوك- جازان- جدة- حائل- التسجيل في برنامج جدارة 3 (منصة مسار) عبر الرابط الموضح أدناه.- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئياً) ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.- حضور المقابلة الشخصية والمطابقة في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوغات التعيين.- إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.- صدور قرار التعيين للمرشحين نهائياً مع تاريخ المباشرة (بعد إجتياز الفحص الطبي والمقابلة والمطابقة).موعد إعلان النتائج:1 - إعلان الترشيح المبدئي:سيكون يوم الأربعاء 1445/9/17هـ (الموافق 2024/3/27م)2 - المقابلات الشخصية:سيكون يوم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م)3 - إعلان الترشيح النهائي وتوقيع العقود:سيكون يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الموافق 2024/4/31م)