تفاصيل جديدة عن وظائف التعليم.. مدة العقود واختبار الكفايات وسنة التخرج

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم على (12519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها.

وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" .

التعاقد على الوظائف التعليمية



تحديد مواعيد التقديم على الوظائف



آلية اعتماد المفاضلة النهائية



التعليم توضح نقاط مهمة:

