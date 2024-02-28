الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي للدراسات العليا

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم عن برنامج الابتعاث الخارجي لدعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات (الأمن السيبراني) ذات الأولوية من أبرز الجامعات المتميزة حول العالم على النحو التالي:





الفئات المستهدفة من برنامج الابتعاث:



شروط التقديم بالبرنامج:



الشروط الخاصة بالابتعاث:



المزايا:

أهداف البرنامج:

طريقة التقديم:

