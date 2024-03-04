عاجل.. التقديم يبدأ بعد ساعات.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم

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أعلنت وزارة التعليم عن موعد فتح باب التقديم على (12,519) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1446هـ.



تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم:



التخصصات المطلوبة:



الإدارات التعليمية المستهدفة:



خطوات التقديم على الوظائف التعليمية:



طريقة التقديم:



المقابلات الشخصية:

