عاجل.. التقديم يبدأ بعد ساعات.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم

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أعلنت وزارة
التعليم عن موعد فتح باب التقديم على (12,519) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد
الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم
ممارس) للعام الدراسي 1446هـ.
تحقيق الأهداف
الإستراتيجية لوزارة التعليم:وأوضحت أن ذلك
يأتي في إطار المزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من
خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم.
ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.
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التخصصات
المطلوبة:
- اللغة الإنجليزية
- رياضيات
- أحياء
- فيزياء
- علوم
- كيمياء
- مهارات رقمية
- تربية فكرية
- توحد
- صعوبات تعلم
- عوق سمعي
- عوق بصري
الإدارات
التعليمية المستهدفة:
- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الأحساء
- الباحة
- الجوف
- الحدود الشمالية
- الطائف
- القصيم
- عسير
- نجران
- تبوك
- جازان
- جدة
- حائل
خطوات التقديم
على الوظائف التعليمية:
- التسجيل في برنامج جدارة 3 (منصة مسار) عبر الرابط الموضح أدناه.
- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.
- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئياً) ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.
- حضور المقابلة الشخصية والمطابقة في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوغات التعيين.
- إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.
- صدور قرار التعيين للمرشحين نهائياً مع تاريخ المباشرة (بعد إجتياز الفحص الطبي والمقابلة والمطابقة).
طريقة التقديم:
1 - يبدأ التقديم للمعلمين غدًا الثلاثاء 1445/8/24هـ على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ
2 - يبدأ التقديم للمعلمات الإثنين 1445/9/1هـ على الرابط : اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/6هـ
المقابلات الشخصية:سيكون يوم
الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م)
إعلان الترشيح النهائي وتوقيع العقود:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الموافق 2024/4/31م)