آخر فرصة.. انتهاء التقديم في وظائف المعلمين غدًا

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أعلنت وزارة التعليم عن موعد غلق باب التقديم على (12,519) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1446هـ.



غلق التقديم على وظائف التعليم غدًا الأحد:



التخصصات المطلوبة:



الإدارات التعليمية المستهدفة:



خطوات التقديم على الوظائف التعليمية:



طريقة التقديم:

