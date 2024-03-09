آخر فرصة.. انتهاء التقديم في وظائف المعلمين غدًا

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أعلنت وزارة التعليم عن موعد غلق باب التقديم على (12,519) وظيفة تعليمية،
بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1446هـ.
غلق التقديم على وظائف التعليم غدًا الأحد:
وأوضحت الوزارة حسب إعلان الوظائف أن غلق باب التقديم غدًا الأحد.
وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.
التخصصات المطلوبة:
- اللغة الأنجليزية
- رياضيات
- أحياء
- فيزياء
- علوم
- كيمياء
- مهارات رقمية
- تربية فكرية
- توحد
- صعوبات تعلم
- عوق سمعي
- عوق بصري
الإدارات التعليمية المستهدفة:
- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الأحساء
- الباحة
- الجوف
- الحدود الشمالية
- الطائف
- القصيم
- عسير
- نجران
- تبوك
- جازان
- جدة
- حائل
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية:
- التسجيل في برنامج جدارة 3 (منصة مسار) عبر الرابط الموضح أدناه.
- تسجيل الدخول في جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.
- متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئياً) ومعرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.
- حضور المقابلة الشخصية والمطابقة في إدارة التعليم بمنطقتك حسب الموعد المحدد لإكمال مسوغات التعيين.
- إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.
- صدور قرار التعيين للمرشحين نهائياً مع تاريخ المباشرة (بعد إجتياز الفحص الطبي والمقابلة والمطابقة).
طريقة التقديم:
1 - بدأ التقديم للمعلمين الثلاثاء 1445/8/24هـ على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ
2 - يبدأ التقديم للمعلمات الإثنين 1445/9/1هـ على الرابط : اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/6هـ .