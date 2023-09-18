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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في هيئة الموانئ

الهيئة العامة للموانئ
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ
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أعلنت الهيئة العامة للمواني عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية:اضافة اعلان

- مراقب موانئ
- أخصائي خدمة عملاء
- مدير قسم تحليل البيانات
- خبير أول مراجعة البيانات
- مدير إدارة التميز التشغيلية
- أخصائي أول مراجعة داخلية   
- مدير قسم الفعليان والمعارض
- مدير إدارة التراخيص البحرية
- أخصائي أول مناطق لوجستية
- مدير قسم تسوق البحوث التسويقية
- مدير تنفيذي للدراسات وتطوير العقود

* المزايا:
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- بدل تعليم للأبناء.
- علاوة سنوية تنافسية.

* الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- القدرة على بناء العلاقات.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.     
- أرفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.

* ملاحظة:
- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

* طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).


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