التقديم يبدأ اليوم.. جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على رتبة (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) عن طريق التعاقد، وفقاً للشروط المعلن عنها في الكليات، ووفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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