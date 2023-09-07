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التقديم يبدأ اليوم.. جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الامام محمد
جامعة الأمام محمد بن سعود تعلن عن ظائف شاغرة
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على رتبة (أستاذ مساعد - أستاذ مشارك - أستاذ) عن طريق التعاقد، وفقاً للشروط المعلن عنها في الكليات، ووفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

الكليات


 الاقتصاد والعلوم الإدارية.
 الإعلام والاتصال.
 علوم الحاسب والمعلومات.
 العلوم.
 الطب.
 الهندسة.


عن الجامعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي من كبرى المؤسسات العلمية الحكومية الشاملة في مدينة الرياض، تميزت بأنها بدأت مختصة في العلوم الإسلامية والإنسانية، ثم توسعت لتشمل مجالات العلوم والهندسة والطب؛ مواكبةً لتطور متطلبـات سـوق العمـل السعودي واحتياجاته.
وإسهاما في دعم التنمية المستدامة في المملكة، فهي تقدم - في كلياتها ومعاهدها- برامجا دراسية في مختلف المجالات والعلوم بكافة المستويات التعليمية؛ من دبلومات وبرامـج بكالوريوس وبرامـج دراسـات عليا حققت من خلالها تميزا أكاديميا وبحثيا.


رعاية المعرفة والإبداع

وتوفر الجامعة بيئة علمية مثالية؛ باحتوائها على نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، ورعايتها للمعرفة والإبداع في ضوء التعاليم والقيم الإسلامية،
وتوفر مجموعة من المرافق الجامعية والخدمات الطلابية المتكاملة، لإعداد خريجين أكفاء قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة في طريقهم نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أولت عنايتها لخدمة البحـث العلمـي وتوسـيع مجالاته -وطنياً ودولياً- فهي تصـدر مجموعـة مـن المجلات العلميـة، وتشـرف أيضـا علـى المراكز البحثيـة وعـدد مـن الجمعيات العلميـة.

طريقة التقديم

أوضحت الجامعة ان التقديم متاح بدءا من تاريخ 1445/02/22هـ الموافق 2023/09/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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