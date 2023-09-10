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رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن توظيف فوري في عدد من التخصصات

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وظائف صدارة
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو أن توفر وظائف فوري لدى شركة صدارة للكيميائيات "صدارة"، لحملة البكالوريوس بعدة مجالات - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

* الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي إدارة العقود.
الهدف الوظيفي:
- تمثيل نقطة محورية للعقود بين مقدمي العروض والمشتريات والموردين، تشمل المسؤوليات بدء تشغيل التوريد، والإدارة اليومية للعقود، وجمع طلبات التعديل وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتحديد ومعالجة المشكلات التي تتطلب تفسير العقد، ومراقبة الامتثال للعقد والأداء والاستهلاك.

2- محلل حماية المعلومات.
الهدف الوظيفي:
- الغرض الرئيسي من محلل حماية المعلومات هو أداء المهام المعينة ضمن إحدى الوظائف التالية: "إدارة الوصول / إدارة الأمن والثغرات / مركز الاستخبارات الأمنية".

3- أخصائي العقود.
الهدف الوظيفي:
- توفير المدخلات الفنية والتوجيه بشأن تطوير وإدارة العقود للتأكد من أن صدارة تختار الخدمات الأكثر ملاءمة على أساس السعر والجودة والتسليم.

4- محلل التخطيط.
الهدف الوظيفي:
- يقوم بتحليل برامج الميزنة والتنبؤ المختلفة، بما في ذلك خطط القوى العاملة وتكلفة العمالة بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية والنفقات المادية ودفع الفواتير وتتبع تنفيذ تلك الخطط على مدار السنة المالية.

5- محلل إدارة مخاطر نظم المعلومات.
الهدف الوظيفي:
- توفير الخبرة الفنية والمهنية لأمن المعلومات ووظائف أعمال صدارة الأخرى لإدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر والامتثال للقواعد واللوائح ومتطلبات العمل مع التنفيذ المرتبط بها.

* مزايا العمل في صدارة:

- رواتب تنافسية.
- برنامج تملك المنازل.
- مكافآت سنوية تقديرية.
- برامج صحية ولياقة بدنية.
- برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين.
- تغطية طبية مميزة شاملة الوالدين.
- برامج تدريب وتطوير وظيفي مستمرة.
- تحمل مصروفات التعليم لأبناء الموظفين.
- خطة ادخار و نهاية الخدمة للسعوديين بعد 10 سنوات من الخدمة المتواصلة.

* طريقة التقديم:

- للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف صدارة، عبر موقع الشركة الرسمي:
- بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )
روابط مباشرة للتقديم على الوظائف أعلاه:
1- أخصائي إدارة العقود:
( اضغط هنا )
2- محلل حماية المعلومات:
( اضغط هنا )
3- أخصائي العقود:
( اضغط هنا )
4- محلل التخطيط:
( اضغط هنا )
5- محلل إدارة مخاطر نظم المعلومات:
( اضغط هنا )


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