رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن توظيف فوري في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو أن توفر وظائف فوري لدى شركة صدارة للكيميائيات "صدارة"، لحملة البكالوريوس بعدة مجالات - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





* الوظائف الشاغرة:



* مزايا العمل في صدارة:



* طريقة التقديم:

