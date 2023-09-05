سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء لحملة البكالوريوس

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة "لا تتطلب الخبرة" لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات الإدارية بمسمى "سكرتير" حسب التفاصيل والشروط التالية:





* الشروط:



* الوصف الوظيفي:



* المهام الوظيفية:



1 - الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية أو ما يعادلها.2 - لا يشترط خبرة سابقة أو خبرة عامين على الأكثر في مجال الخدمات الإدارية.السكرتير مسؤول عن إجراء الخدمات الإدارية وتنظيم الاجتماعات والجداول الزمنية وتنسيق المتطلبات اللوجستية وإعداد المرسلات لضمان التسليم في الوقت المناسب.- المساهمة في إعداد التقارير المطلوبة.- تشغيل المعدات المكتبية وتنسيق الصيانة عند الحاجة.- إجراء الأنشطة اليومية مع ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.- إقامة علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين أصحاب الصلة.- جمع ردود الفعل مع أصحاب المصلحة الداخليين بشأن القضايا الموجهة.- الرد على المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل ومعالجة الاستفسارات.- حضور الاجتماعات حسب الحاجة والرد على الأسئلة والطلبات.- مراجعة وتقييم الاستفسارات الوارد من اجل التوصل لاستجابات مناسبة.- تحديث قاعدة البيانات بدقة بالأسماء والأرقام للتبع المناسب والمرجع المستقبلي.- مقابلة الزوار والترحيب بهم والتأكد من توجييهم بشكل صحيح للأفراد المعنيين.- تنظيم جداول أعمال الاجتماعات والجداول الزمنية للمدير المباشر وتنسيق المتطلبات.- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشي مع الممارسات الرائدة.- إعداد الرسائل وبريد الالكتروني والتقارير والمراسلات مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التسليم بالوقت المناسب.





* طريقة التقديم:



يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/2/20هـ عن طريق الرابط: (اضغط هنا).