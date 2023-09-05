سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء لحملة البكالوريوس

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أعلنت
الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة "لا تتطلب الخبرة" لحملة البكالوريوس
حديثي التخرج في التخصصات الإدارية بمسمى "سكرتير" حسب التفاصيل والشروط
التالية:
* الشروط:1 -
الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الإدارية أو ما يعادلها.
2 - لا يشترط خبرة سابقة أو خبرة عامين على الأكثر في مجال الخدمات الإدارية.
* الوصف
الوظيفي:السكرتير
مسؤول عن إجراء الخدمات الإدارية وتنظيم الاجتماعات والجداول الزمنية وتنسيق المتطلبات
اللوجستية وإعداد المرسلات لضمان التسليم في الوقت المناسب.
* المهام
الوظيفية:- المساهمة
في إعداد التقارير المطلوبة.
- تشغيل المعدات المكتبية وتنسيق الصيانة عند الحاجة.
- إجراء الأنشطة اليومية مع ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.
- إقامة علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين أصحاب الصلة.
- جمع ردود الفعل مع أصحاب المصلحة الداخليين بشأن القضايا الموجهة.
- الرد على المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل ومعالجة الاستفسارات.
- حضور الاجتماعات حسب الحاجة والرد على الأسئلة والطلبات.
- مراجعة وتقييم الاستفسارات الوارد من اجل التوصل لاستجابات مناسبة.
- تحديث قاعدة البيانات بدقة بالأسماء والأرقام للتبع المناسب والمرجع المستقبلي.
- مقابلة الزوار والترحيب بهم والتأكد من توجييهم بشكل صحيح للأفراد المعنيين.
- تنظيم جداول أعمال الاجتماعات والجداول الزمنية للمدير المباشر وتنسيق المتطلبات.
- المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشي مع الممارسات الرائدة.
- إعداد الرسائل وبريد الالكتروني والتقارير والمراسلات مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان التسليم بالوقت المناسب.