الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأهلية
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أعلنت إدارة مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأهلية بالظهران، عن طرح وظائف تعليمية وإدارية، للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس بالمسميات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1- مساعد إداري "سكرتير".
2- مساعد إداري، "قسم المشتريات".
3- معلمات في تخصصات مختلفة ومتنوعة.

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- شهادة بكالوريوس انتظام بمجال التخصص "للوظائف التعليمية".
- المؤهل دبلوم عامين فأكثر "للوظائف الإدارية" مع خبرة عامين في مجال العمل.
- خبرة لا تقل عن سنتين "ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة".
- مكان العمل بمدينة الظهران لن يتم النظر لأي سيرة ذاتية لا تحمل الشروط أعلاه.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال الروابط التالية:
1- الوظائف التعليمية: (اضغط هنا).
2- الوظائف الإدارية: (اضغط هنا).

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