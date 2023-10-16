الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
وظائف
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص للخريجين من حملة كافة المؤهلات "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".اضافة اعلان
وأوضحت أن الوظائف المتاحة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، بالمسميات والشروط التالية:
- إداري
- موظف فرع
- أمين صندوق
- مندوب مبيعات
- أخصائي محاسبة
- محاسب – مراجع
- منفذ خدمة العملاء
- أخصائي إستراتيجية
- كاتب تأجير سيارات
- معقب دوائر حكومية
- اختصاصي خدمة العملاء
- أخصائي موارد بشرية
- أخصائي شؤون موظفين

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
- حاصل على شهادة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" حسب متطلبات كل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط، (اضغط هنا).



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