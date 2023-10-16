بشرى للخريجين.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة على هذا الرابط

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص للخريجين من حملة كافة المؤهلات "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس". اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف المتاحة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، بالمسميات والشروط التالية:

- إداري

- موظف فرع

- أمين صندوق

- مندوب مبيعات

- أخصائي محاسبة

- محاسب – مراجع

- منفذ خدمة العملاء

- أخصائي إستراتيجية

- كاتب تأجير سيارات

- معقب دوائر حكومية

- اختصاصي خدمة العملاء

- أخصائي موارد بشرية

- أخصائي شؤون موظفين





الشروط



طريقة التقديم

