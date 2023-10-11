براتب 5,500 ريال.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلن معهد الإلكترونيات والأجهزة المنزلية برنامج تدريب منتهي بالتوظيف مع شركة (السيف) براتب (5,500 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

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* الشروط:



1- سعودي الجنسية.2- حاصل على الشهادة دبلوم سنتين في التخصصات التالية (كهرباء، تبريد وتكييف، الكترونيات، ميكانيكا، أجهزة منزلية).3 - العمر أن لا يتجاوز 26 عام.4 - لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).5 - غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.





* المميزات أثناء التدريب:



1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب.2- مكافأة شهرية أثناء التدريب (لا تقل عن 2,500 ريال).3- تأمين طبي.





* المميزات بعد التدريب:



1- راتب (5,500 ريال).2- تأمين طبي.3- شهادة دبلوم مشارك لمدة سنة.



التفاصيل:

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* موعد التقديم:



- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/26هـ الموافق 2023/10/11م.





* طريقة التقديم:



- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: