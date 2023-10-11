براتب 5,500 ريال.. معهد الإلكترونيات يُعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلن معهد الإلكترونيات والأجهزة المنزلية برنامج تدريب منتهي بالتوظيف مع شركة (السيف) براتب (5,500 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
* الشروط:1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على الشهادة دبلوم سنتين في التخصصات التالية (كهرباء، تبريد وتكييف، الكترونيات، ميكانيكا، أجهزة منزلية).
3 - العمر أن لا يتجاوز 26 عام.
4 - لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).
5 - غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
* المميزات أثناء التدريب:1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب.
2- مكافأة شهرية أثناء التدريب (لا تقل عن 2,500 ريال).
3- تأمين طبي.
* المميزات بعد التدريب:1- راتب (5,500 ريال).
2- تأمين طبي.
3- شهادة دبلوم مشارك لمدة سنة.
التفاصيل:
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* موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ
1445/03/26هـ الموافق 2023/10/11م.
* طريقة التقديم:- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]