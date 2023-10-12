بشرى للخريجين.. نيوم" تُعلن فتح التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة

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أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة.

وأوضحت أن الوظاف متاحة في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم، والبكالوريوس في المجالات التالي: اضافة اعلان

- وظائف إدارية

- وظائف تقنية

- وظائف مساندة

- وظائف تعليمية

- وظائف فنية

- وظائف هندسية





المؤهلات المستهدفة:

