الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للخريجين.. نيوم" تُعلن فتح التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة

نيوم
مشروع نيوم
أ أ
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أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة.
وأوضحت أن الوظاف متاحة في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم، والبكالوريوس في المجالات التالي:اضافة اعلان
- وظائف إدارية
- وظائف تقنية
- وظائف مساندة
- وظائف تعليمية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم أو ما يعادله
- البكالوريوس فأعلى
 مزايا العمل في نيوم:* 
رواتب تنافسية -
سكن مجاني -
نقل مجاني -
تذاكر وبدل سفر سنوي -
" وجبات مجانية "فطور، غداء، عشاء -
تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل -
- - تغطية تكاليف دراسة الأبناء "60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال".
" مكافأة سنوية 20-30% "حسب الأداء -
خطة توفير خطة حوافز طويلة الأجل -
تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالدي -
إجازة سنوية 30 يوماً -
إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة -
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الدخول على هذا الرابط: "إضغط هنا".

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