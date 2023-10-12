الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم.. الإعلان عن 144 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن 144 وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، تشمل أكثر من 100 وظيفة لا تتطلب خبرة، على النحو التالي:اضافة اعلان
- وظائف إدارية
- وظائف فنية
- وظائف صحية

 

المؤهلات المطلوبة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف

- الرياض
- جدة
- الطائف
- الظهران
- خميس مشيط
- الخرج
- وادي الدواسر

جهات العمل

- مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب
-  مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).


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