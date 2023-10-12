بادر بالتقديم.. الإعلان عن 144 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن 144 وظيفة شاغرة (إدارية، صحية، فنية) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، تشمل أكثر من 100 وظيفة لا تتطلب خبرة، على النحو التالي: اضافة اعلان

- وظائف إدارية

- وظائف فنية

- وظائف صحية



المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى





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