بادر بالتقديم.. الإعلان عن 144 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

أعلنت
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن 144 وظيفة
شاغرة (إدارية، صحية، فنية) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، تشمل أكثر
من 100 وظيفة لا تتطلب خبرة، على النحو التالي:
- وظائف إدارية
- وظائف فنية
- وظائف صحية
المؤهلات
المطلوبة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق
التوظيف- الرياض
- جدة
- الطائف
- الظهران
- خميس مشيط
- الخرج
- وادي الدواسر
جهات
العمل
- مركز
الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب
- مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
الشروط
العامة
- أن
يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.