سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف
لحملة البكالوريوس للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض، حسب المسميات والتخصصات
التالية:
وظائف
شاغرة بهيئة المحتوى المحلي 1 -
مدير أول/ إدارة المبادرات.
2 - مدير المشتريات الإستراتيجية.
3 - أخصائي أول/ مراجعة السياسات وتحليلها.
التخصصات
المطلوبة - القانون
- الهندسة (عام)
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة المشاريع
- إدارة المخاطر
- إدارة العلاقات
- السياسة العامة
- الهندسة الصناعية
- التخطيط الإستراتيجي
- أو ما يعادلهم.
الشروط
العامة1 -
أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 - لا يشترط خبرة للخريجين الجدد.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
طريقة
التقديم التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الهيئةوهيئة
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني،
والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية
حسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.