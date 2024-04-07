بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا

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أعلن
مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير
الخريجين 2024-2025م، من حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو
التالي:
التخصصات
المطلوبة لمسار السياسات العامة1 –
القانون.
2 – الهندسة.
3 – الاقتصاد.
4 – المحاسبة.
5 - إدارة الأعمال.
6 - الإدارة العامة.
7 - الموارد البشرية
8 - العلاقات الدولية.
9 - العلوم السياسية.
التخصصات
المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي
- الإحصاء
- الاقتصاد
- الهندسة
- ادارة مالية
- الأساليب الكمية
- الاقتصاد القياسي
- الاقتصاد التجريبي التطبيقي
- رياضيات ورياضيات اكتوارية.
التخصصات
المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية:1 –
الاقتصاد.
2 - علم النفس.
3 - علم الاجتماع.
4 - العلوم الدولية.
5 - العلوم السياسية.
6 - علم الاقتصاد السلوكي.
التخصصات
المطلوبة لمسار إدارة البيانات
- الإحصاء
- الهندسة
- المحاسبة
- هيكلة البيانات
- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم وهندسة البيانات
- علم البيانات الضخمة
- تكنولوجيا قواعد البيانات.
الشروط1 -
اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - ألا يقل المعدل عن جيد جدًا "3.75 من 5".
4 - أن يكون حديث التخرج "خريج آخر سنتين".
5 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
6 - الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.
المزايا:- مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يوم إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.