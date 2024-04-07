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بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا

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مركز دعم اتخاذ القرار
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أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م، من حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة

1 – القانون.
2 – الهندسة.
3 – الاقتصاد.
4 – المحاسبة.
5 - إدارة الأعمال.
6 - الإدارة العامة.
7 - الموارد البشرية
8 - العلاقات الدولية.
9 - العلوم السياسية.

التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي



- الإحصاء
- الاقتصاد
- الهندسة
- ادارة مالية
- الأساليب الكمية
- الاقتصاد القياسي
- الاقتصاد التجريبي التطبيقي
- رياضيات ورياضيات اكتوارية.

التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية:

1 – الاقتصاد.
2 - علم النفس.
3 - علم الاجتماع.
4 - العلوم الدولية.
5 - العلوم السياسية.
6 - علم الاقتصاد السلوكي.

التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات



- الإحصاء
- الهندسة
- المحاسبة
- هيكلة البيانات
 - تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم وهندسة البيانات
- علم البيانات الضخمة
- تكنولوجيا قواعد البيانات.

الشروط

1 - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - ألا يقل المعدل عن جيد جدًا "3.75 من 5".
4 - أن يكون حديث التخرج "خريج آخر سنتين".
5 - الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
6 - الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.

المزايا:

- مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يوم إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم قريبًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المركز

ويرتبط مركز دعم اتخاذ القرار، تنظيميًا بالديوان الملكي، ويختص برصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها، وإبداء الخبرات والبدائل والمقترحات المناسبة لها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المستقبلية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات.


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