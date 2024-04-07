بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا

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أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م، من حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة



التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي



التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية:



التخصصات المطلوبة لمسار إدارة البيانات



الشروط



المزايا :

طريقة التقديم



نبذة عن المركز

