رواتب وبدل وتأمين.. موعد ورابط التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف

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أعلن صندوق التنمية الصناعية، عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين "برامج نخب للعام 2024م"، المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:





فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف



الشروط



المزايا المُقدمة للمرشحين



معلومات عن البرنامج



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

