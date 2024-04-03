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رواتب وبدل وتأمين.. موعد ورابط التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف

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الصندوق الصناعي
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أعلن صندوق التنمية الصناعية، عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين "برامج نخب للعام 2024م"، المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف

1 - برنامج نخب الائتمان
- التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير "جميع التخصصات مطلوبة".
2 - برنامج نخب دراسات السوق
- التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير "جميع التخصصات مطلوبة".
3 - برنامج نخب المهندسين
- التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها.

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).
- حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).
- حديث التخرج ( من خريجي العام 2022 وما بعده).
- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق (إفادة تخرج) أو (سجل أكاديمي) يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.

المزايا المُقدمة للمرشحين

1 - مكافأة شهرية.
2 - مكافأة أداء سنوية.
3 - بدل سكن وبدل نقل.
4 - اكتساب خبرات مميزة.
5 - التطوير الشخصي والمهني.
6 - تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
7 - تدريب منتهي بالتوظيف الفوري
8 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
9 - اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.

معلومات عن البرنامج

- بداية البرنامج: 8 سبتمبر 2024م.
- المقابلات الشخصية: 23 يونيو 2024م.
- يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد الخميس 1445/9/25هـ (الموافق 2024/4/4م).

نبذة عن البرنامج

يقدم الصندوق الصناعي برنامج نُخب الائتمان لبناء المعرفة اللازمة للعمل بفعالية في قطاع الائتمان وإدارة الأعمال، حيث يقدم هذا البرنامج أساسيات تحليل الملاءة المالية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمولها الصندوق في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين والخدمات اللوجستية. وذلك عبر رحلة تدريبية مكثفة تجمع بين التدريب النظري والعملي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمراكز التدريبية داخل وخارج المملكة.



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