سارع بالتقديم.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

أ أ
أعلنت
وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بعد"، عن توفر 39 وظيفة متنوعة
للرجال والنساء في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.
الموارد
البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطقوأوضحت
أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب "المواصلات،
البعد الجغرافي" أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، حسب المسميات التالية:
الوظائف
المتاحة حاليًا عن بعد1 –
بائع.
2 – محاسب.
3 - مدخل بيانات.
4 - كاتبة محتوى.
5 - رئيس تنفيذي.
6 - مأمور سنترال.
7 - سكرتير قانوني.
8 - مندوب مشتريات.
9 - بائع ملابس جاهز.
10 - مدير شؤون عمل.
11 - محلل نظم معلومات.
12 - أخصائي أبحاث أسواق.
13 - مساعد إداري (عدد13).
14 - مندوب مبيعات (عدد 4).
15 - مسؤول علاقات حكومية.
16 - أخصائي تسويق إلكتروني.
17 - أخصائي شؤون موظفين.
18 - أخصائي تسويق (عدد 2).
19 - مدير عمليات موارد بشرية.
20 - أختصاصي تسويق (عدد 2).
21 - كاتب موارد بشرية (عدد 2).
الشروط
العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد-
حساب أبشر مفعل.
المزايا للباحثين عن عمل:
- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
المزايا
للباحثين من ذوي الإعاقة1 -
خلق فرص مناسبة.
2 - تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
3 - إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
خطوات
التسجيل للباحثين عن عمل-
زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.