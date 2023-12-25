عاجل.. توضيح من "الموارد البشرية" بشأن 2880 فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي

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كشف صندوق الموارد البشرية استمرار التقديم على (2880) وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة.
تلك الوظائف يتم توفيرها عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو
التالي:
2880
فرصة عمل بالقطاع الحكومي والخاص:-
عدد الجهات الحكومية المعلنة (68)
- عدد الشركات الكبرى المعلنة (81)
* الفئات
المستهدفة لوظائف برنامج هدف:-
خريجي وخريجات الدبلوم.
- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
* أهم
جهات التوظيف بالقطاع الحكومي:-
وزارة التعليم
- النيابة العامة
- وزارة التجارة
- وزارة الرياضة
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
- وزارة الخارجية (المتعاقدين)
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة الاقتصاد والتخطيط
- وزارة الصحة
- الهيئة العامة للأوقاف
- هيئة حقوق الإنسان
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- الهيئة العامة للعقار
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- الهيئة العامة للمساحة
- الهيئة العامة للمنافسة
- الهيئة العامة لعقارات الدولة
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
- الهيئة الملكية بينبع
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- الهيئة العامة للنقل
- هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
- الهيئة العامة للمعارض والموتمرات
- هيئة الصحة العامة
- صندوق التنمية الوطني
- صندوق التنمية العقارية
- إدارة تعليم القصيم
- الهلال الأحمر السعودي
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- إدارة تعليم المدينة المنورة
- مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
- إدارة تعليم محافظة المهد
- الجامعة السعودية الإلكترونية
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
- أمانة منطقة المدينة المنورة
- المركز الوطني للأرصاد
- مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني
- المجلس الصحي السعودي
- بلدية محافظة الوجه
- بلدية محافظة الحريق
- المدينة الطبية بجامعة القصيم
- مستشفى الملك خالد بحائل
- جامعة جازان
- مستشفى الملك فيصل التخصصي
- الشؤون الصحية بالحدود الشمالية
- جامعة أم القرى
- مدينة الملك فهد الطبية
- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية
- جامعة الحدود الشمالية
- المركز الوطني للتخصيص
- مجلس الضمان الصحي التعاوني
- المركز السعودي للاعتماد
- الجامعه الاسلامية
- برنامج مكتب تحقيق الرؤية
- بلدية محافظة المخواة
- مستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
- المركز الوطني للتخصيص
- إدارة تعليم حفر الباطن
- بلدية البديع
- بلدية ساجر
- أمانة منطقة الحدود الشمالية
- (أكثر من 80 جهة أخرى)
* الشروط
العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - أن يكون المتقدم من ابناء المملكة.
3 - أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4 - أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5 - حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
* مزايا
برنامج تمهير:-
تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل
السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.
* طريقة
التقديم على وظائف الموارد البشرية:التقديم
متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).
ملاحظة: اسرع طريقة للوصول إلى الوظيفة المطلوبة هو البحث من خلال (إسم المنشأة)