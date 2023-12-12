رواتب وبدل سكن.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح وظائف

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (130) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان





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