الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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رواتب وبدل سكن.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح وظائف

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (130) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

* الوظائف المطلوبة:

1 - وظائف تقنية
2 - وظائف كتاب
3 - وظائف مهنية
4 - وظائف إدارية
5 - وظائف مساندة
6 - وظائف صحية
7 - وظائف سكرتارية

* مناطق التوظيف:

- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة

* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

* خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.


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