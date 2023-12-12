رواتب وبدل سكن.. مستشفى الملك فيصل التخصصي يطرح وظائف

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (130) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
* الوظائف المطلوبة:1 - وظائف تقنية
2 - وظائف كتاب
3 - وظائف مهنية
4 - وظائف إدارية
5 - وظائف مساندة
6 - وظائف صحية
7 - وظائف سكرتارية
* مناطق التوظيف:- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
* خطوات استخدام نظام التوظيف:1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.