راتب وبدل سكن وتأمين.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمساندة والفنية والتقنية"، لحملة "الثانوية العامة, الدبلوم, البكالوريوس"، للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:





الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



1 – كابتن.2 - مدير مبيعات.3 - مدير مشاريع.4 - مضيف طيران.5 - تنفيذي مبيعات.6 - فني صيانة طائرات.7 - مسؤول دعم المبيعات.8 - موظف موارد بشرية.9 - مسؤول مركز مراقبة الصيانة.10 - (وظائف أخرى).- المالية- القانون- التسويق- الإحصاء- الرياضيات- علوم البيانات- الإدارة العامة- إدارة الأعمال- الموارد البشرية- نظم المعلومات- الإدارة الصناعية- العلاقات العامة- التسويق الرقمي- التشغيل والبحث- تقنية المعلومات- علوم الحاسب- هندسة الحاسب- الهندسة الصناعية- الذكاء الاصطناعي- نظم المعلومات الإدارية- أو ما يعادلهم.





المؤهلات المطلوبة



المميزات

طريقة التقديم



نبذة عن شركة الخطوط الجوية



- الثانوية العامة- الدبلوم- البكالوريوس.1 - بدل نقل.2 - بدل سكن.3 - راتب شهري تنافسي.4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين.5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ).والخطوط الجوية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية.

بدأت في عام 1945 مع طائرة من طراز .DC-3 , ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.





