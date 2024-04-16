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راتب وبدل سكن وتأمين.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

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شركة الخطوط الجوية السعودية
أ أ
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمساندة والفنية والتقنية"، لحملة "الثانوية العامة, الدبلوم, البكالوريوس"، للعمل في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان

 الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات
المسميات الوظيفية

1 – كابتن.
2 - مدير مبيعات.
3 - مدير مشاريع.
4 - مضيف طيران.
5 - تنفيذي مبيعات.
6 - فني صيانة طائرات.
7 - مسؤول دعم المبيعات.
8 - موظف موارد بشرية.
9 - مسؤول مركز مراقبة الصيانة.
10 - (وظائف أخرى).

التخصصات المطلوبة

- المالية
- القانون
- التسويق
- الإحصاء
- الرياضيات
- علوم البيانات
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- نظم المعلومات
- الإدارة الصناعية
- العلاقات العامة
- التسويق الرقمي
- التشغيل والبحث
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الهندسة الصناعية
- الذكاء الاصطناعي
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم.


المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.

المميزات:
1 - بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - راتب شهري تنافسي.
4 - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين.
5 - قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن شركة الخطوط الجوية

والخطوط الجوية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية.

بدأت في عام 1945 مع طائرة من طراز .DC-3 , ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.


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