الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

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رواتب وبدل سكن.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات

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مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 36 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف صحية.
5 - وظائف مشرفين.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف مساعدين.
9 - وظائف أخرى.

مناطق التوظيف

- الرياض.
- جدة.
- المدينة المنورة.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

- رواتب تنافسية.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today).
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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