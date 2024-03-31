رواتب وبدل سكن.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات

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أعلن
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 36 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية،
الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على
النحو التالي:
وظائف
شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات1 -
وظائف فنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف صحية.
5 - وظائف مشرفين.
6 - وظائف تمريض.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف مساعدين.
9 - وظائف أخرى.
مناطق
التوظيف-
الرياض.
- جدة.
- المدينة المنورة.
مزايا
العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي-
رواتب تنافسية.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات
استخدام نظام التوظيف1-
الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today).
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.