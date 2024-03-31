رواتب وبدل سكن.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 36 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:





وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات



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