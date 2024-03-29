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بشرى لهؤلاء.. طرح وظائف شاغرة للخريجين بوزارة الحرس الوطني

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وظائف شاغرة للخريجين بوزارة الحرس الوطني
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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى "جميعها لا تتطلب خبرة"، للعمل في مدينتي جدة والدمام حسب المسميات والمتطلبات التالية:

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طرح وظائف شاغرة للخريجين بوزارة الحرس الوطني

1 - وظائف سائق.
2 - وظائف رجال إطفاء.
3 - وظائف مساعد إداري.

الشروط

- لا يشترط توفر الخبرة لجميع الوظائف.
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية "مبتدئ فأعلى".
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.

مهام عمل مساعد إداري

- توفير الدعم الإداري والكتابي العام للإدارة/ القسم المعين عن طريق الرد على الهاتف، وأخذ الرسائل، وتحية الزوار، وتوفير الدعم العام، وإدارة الاستفسارات الروتينية، وصياغة الاستجابات الروتينية، واستكمال النماذج من بين واجبات أخرى مماثلة.
- العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين. تقديم الدعم العام للزوار.
- وغيرها من المهام.

مهام عمل سائق

- قيادة المركبات الآلية داخل وبين المناطق المخصصة لوزارة الحرس الوطني ولجميع المجتمعات المحلية داخل
المنطقة المخصصة وكذلك عبر المناطق، عندما يكون ذلك مطلوبًا.
- تسليم مجموعة واسعة من العناصر والمواد واللوازم وما إلى ذلك أو نقل الركاب إلى موقع محدد، كما قد يكون مطلوبا.
- وغيرها من المهام.

مهام عمل رجال الإطفاء

- الاستجابة بشكل فوري وآمن لمكالمات الطوارئ وغير الطوارئ، وأجهزة إنذار الحريق، وطلبات المساعدة أو غيرها من الظروف غير المتوقعة عند ظهورها وإطفاء الحريق.
- الاستجابة وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
- وغيرها من المهام.

طريقة التقديم

- التقديم متاح حاليًا عن طريق الروابط الموجودة أدناه، ويستمر حتى السبت 1445/9/27هـ "الموافق 2024/4/6م".
- وظائف سائقين (اضغط هنا)
- وظائف رجال إطفاء (اضغط هنا)
- وظائف مساعد إداري (اضغط هنا)


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