بشرى لهؤلاء.. طرح وظائف شاغرة للخريجين بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى "جميعها لا تتطلب خبرة"، للعمل في مدينتي جدة والدمام حسب المسميات والمتطلبات التالية:
طرح
وظائف شاغرة للخريجين بوزارة الحرس الوطني1 -
وظائف سائق.
2 - وظائف رجال إطفاء.
3 - وظائف مساعد إداري.
الشروط-
لا يشترط توفر الخبرة لجميع الوظائف.
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية "مبتدئ فأعلى".
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
مهام
عمل مساعد إداري-
توفير الدعم الإداري والكتابي العام للإدارة/ القسم المعين عن طريق الرد على
الهاتف، وأخذ الرسائل، وتحية الزوار، وتوفير الدعم العام، وإدارة الاستفسارات
الروتينية، وصياغة الاستجابات الروتينية، واستكمال النماذج من بين واجبات أخرى
مماثلة.
- العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين. تقديم الدعم العام للزوار.
- وغيرها من المهام.
مهام
عمل سائق-
قيادة المركبات الآلية داخل وبين المناطق المخصصة لوزارة الحرس الوطني ولجميع
المجتمعات المحلية داخل
المنطقة المخصصة وكذلك عبر المناطق، عندما يكون ذلك مطلوبًا.
- تسليم مجموعة واسعة من العناصر والمواد واللوازم وما إلى ذلك أو نقل الركاب إلى موقع محدد، كما قد يكون مطلوبا.
- وغيرها من المهام.
مهام
عمل رجال الإطفاء-
الاستجابة بشكل فوري وآمن لمكالمات الطوارئ وغير الطوارئ، وأجهزة إنذار الحريق،
وطلبات المساعدة أو غيرها من الظروف غير المتوقعة عند ظهورها وإطفاء الحريق.
- الاستجابة وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
- وغيرها من المهام.
طريقة
التقديم- التقديم
متاح حاليًا عن طريق الروابط الموجودة أدناه، ويستمر حتى السبت 1445/9/27هـ "الموافق
2024/4/6م".
- وظائف سائقين (اضغط هنا)
- وظائف رجال إطفاء (اضغط هنا)
- وظائف مساعد إداري (اضغط هنا)