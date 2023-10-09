خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات المطلوبة لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج".





خطوات إصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج" اضافة اعلان



* الخطوات:



وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، هي شهادة تمنح للصانع عن كمية معينة من الإنتاج بحيث يسمح بإنتاج هذه الكمية خلال فترة معينة.1 - سجل في موقع تقديم الشهادات.2 - اضغط على "طلباتي".3 - اختر (إصدار شهادات مطابقة خط إنتاج).4 - اضغط على "تقديم".5 - املأ نموذج الطلب.6 - أرفق التعهدات والتقارير والملفات المطلوبة.7 - سدد المبلغ المستحق عن طريق سداد.8 - ستتم دراسة الطلب، ويمكنك المتابعة عن طريق "سجل الأحداث".9 - بعد الموافقة، ستصلك الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني.