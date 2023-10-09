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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

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خطوات إصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات المطلوبة لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج".

خطوات إصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"اضافة اعلان

وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، هي شهادة تمنح للصانع عن كمية معينة من الإنتاج بحيث يسمح بإنتاج هذه الكمية خلال فترة معينة.

* الخطوات:

1 - سجل في موقع تقديم الشهادات.
2 - اضغط على "طلباتي".
3 - اختر (إصدار شهادات مطابقة خط إنتاج).
4 - اضغط على "تقديم".
5 - املأ نموذج الطلب.
6 - أرفق التعهدات والتقارير والملفات المطلوبة.
7 - سدد المبلغ المستحق عن طريق سداد.
8 - ستتم دراسة الطلب، ويمكنك المتابعة عن طريق "سجل الأحداث".
9 - بعد الموافقة، ستصلك الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني.

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