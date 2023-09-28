خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

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تقدم
صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لتعديل تفاصيل
تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية
تمكن المستفيد من إجراء تعديلات على تفاصيل التسجيل في القيمة المضافة، بما في ذلك
البيانات المالية.
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الخطوات1 - سجل الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة.
2 - انتقل إلى تبويب الضرائب الغير مباشرة "ضريبة القيمة المضافة".
3 - انتقل إلى "تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة".
4 - اختر البيانات التي ترغب في تعديلها وقم بإرفاق الوثائق:
- بيانات المساهمين
- البيانات المالية
5 - قم بإضافة تحديث منفذ أو تصاريح.
6 - احفظ التغييرات.