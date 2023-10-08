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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 4 خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل

ساند
خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل.

 

خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العملاضافة اعلان

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تقديم طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل "ساند" عبر حساب المشترك.

الخطوات

1 - تسجيل الدخول على حساب المشترك.
2 - اختيار أيقونة "التعطل عن العمل" في حال كنت مؤهل ستظهر لك أيقونة طلب ساند.
3 - إضافة رقم الحساب البنكي ثم التأكيد عليه.
4 - التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

شروط استخدام الخدمة

1 - أن يكون من أبناء المملكة.
2 - أن يكون قادرا على العمل.
3 - ألا يكون قد بلغ سن الستين.
4 - البحث بنشاط وجدية عن العمل.
5 - ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
6 - توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
7 - ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
8 - الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
9 - ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
10 - التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.
11 - التسجيل في الوزارة من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل·

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