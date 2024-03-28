بدون خبرة.. جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف تعليمية بنظام العقود

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أعلنت
جامعة الحدود الشمالية، عن توفر عدد من الوظائف التعليمية بمسمى مدرسي لغة إنجليزية، للرجال والنساء لشغلها بالكوادر الوطنية
المؤهلة، وذلك بنظام العقود في التخصصات التالية:
جامعة
الحدود الشمالية تطرح وظائف تعليمية-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أي من التخصصات التالية:
التخصصات
المطلوبة
- TEFL
- TESL
- TESOL
- Linguistics
- Applied Linguistics
الشروط1 -
أن يكون المتقدم مواطنًا، ولائقًا صحيًا.
2 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
3 - أن يكون تقديره في مرحلتي البكالوريوس والماجستير جيد جدًا على الأقل .
4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أحد التخصصات التالية ,"TESOL TEFL Linguistics, Applied Linguistics.,TESL ".
5 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن (٦) في اختبار الأيلتس، أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى .
6 - أن تكون الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير قد تمت بالانتظام والتفرغ التام مع الإقامة في مقر الدراسة.
8 - تطبق لائحة الوظائف التعليمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تعديلات جميع الوظائف بنظام التعاقد، علمًا بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفًا نهائيًا.
مكان
العمل-
عرعر.
- طريف.
- رفحاء.