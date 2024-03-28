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بدون خبرة.. جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف تعليمية بنظام العقود

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جامعة الحدود الشمالية
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر عدد من الوظائف التعليمية بمسمى مدرسي لغة إنجليزية، للرجال والنساء لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك بنظام العقود في التخصصات التالية:اضافة اعلان

جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف تعليمية
التخصصات المطلوبة

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أي من التخصصات التالية:
- TEFL
- TESL
- TESOL
- Linguistics
- Applied Linguistics

الشروط

1 - أن يكون المتقدم مواطنًا، ولائقًا صحيًا.
2 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
3 - أن يكون تقديره في مرحلتي البكالوريوس والماجستير جيد جدًا على الأقل .
4 - أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير في أحد التخصصات التالية ,"TESOL TEFL Linguistics, Applied Linguistics.,TESL ".
5 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن (٦) في اختبار الأيلتس، أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى .
6 - أن تكون الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير قد تمت بالانتظام والتفرغ التام مع الإقامة في مقر الدراسة.
8 - تطبق لائحة الوظائف التعليمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تعديلات جميع الوظائف بنظام التعاقد، علمًا بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفًا نهائيًا.

مكان العمل

- عرعر.
- طريف.
- رفحاء.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم اليوم الخميس 1445/9/18هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/10/19 هـ.

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