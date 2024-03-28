بدون خبرة.. جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف تعليمية بنظام العقود

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر عدد من الوظائف التعليمية بمسمى مدرسي لغة إنجليزية، للرجال والنساء لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك بنظام العقود في التخصصات التالية:





جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف تعليمية

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