الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

أ أ
أعلنت الهيئة
العامة لعقارات الدولة (هيئة حكومية مرتبطة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء) عن طرح
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض.
المسميات الوظيفية في الهيئة العامة لعقارات الدولة:
- مساعد مستشار
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (القانون) أو مايعادله مع خبرة سنتين.
- مدير إدارة حوكمة ومخاطر والتزام الأمن السيبراني
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (الأمن السيبراني، هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو مايعادله مع خبرة 9 سنوات.
- مدير إدارة المخاطر المؤسسية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو مايعادله مع خبرة 9 سنوات.
- مدير إدارة تخطيط وتقنية المعلومات وهندسة الأعمال
المتطلبات:درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو مايعادله مع خبرة 9 سنوات.
نبذة عن الهيئة:
تأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.