الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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لا تُفوّت الفرصة.. مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف لهؤلاء الخريجين

مدينة الملك سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، بالرياض، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة لدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- صيدلي سريري
- أخصائي تمريض
- فني رعاية مرضى
- فني التصوير الطبي
- أخصائي الصحة البيئية
- مساعد الوقاية من العدوى
- طبيب استشاري مساعد تخدير
- استشاري الوقاية من العدوى
- استشاري جراحة زراعة الكلى
- استشاري مشارك أمراض القلب للأطفال.

المؤهلات المطلوبة


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.

الشروط العامة


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة).

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن المدينة

وتعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ.

وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض.

وتستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف.

كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسة وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

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