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للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 14 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المسميات الوظيفية

1 - خبير الحوكمة.
2 - محاسب رئيس.
3 - مشرف الضرائب.
4 - رئيس التدقيق الداخلي.
5 - مشرف مكافحة الحرائق.
6 - متخصص في الإستراتيجية.
7 - أخصائي أول استمرارية الأعمال.
8 - مدير تدريب الخريجين والمتدربين.
9 - أخصائي رئيسي لإدارة التعلم والتطوير. 
10 - أخصائي رئيسي لأدارة الموارد البشرية.
11 - أخصائي أول إدارة توصيل تقنية المعلومات.
12 - أخصائي أول تقديم الخدمات وأدارة التغيرات.
13 - أخصائي أول ضمان الجودة والاختبار في تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة

- القانون 
- الشريعة 
- الهندسة 
- المحاسبة  
- علوم الإطفاء     
- إدارة الأعمال  
- إدارة المخاطر 
- الموارد البشرية
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات
- الصحة المهنية      
- الدراسات القانونية  
- الهندسة المعمارية
- إدارة الموارد البشرية  
- أو ما يعادلهم.

 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية، تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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