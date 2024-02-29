للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 14 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك1 -
خبير الحوكمة.
المسميات الوظيفية
2 - محاسب رئيس.
3 - مشرف الضرائب.
4 - رئيس التدقيق الداخلي.
5 - مشرف مكافحة الحرائق.
6 - متخصص في الإستراتيجية.
7 - أخصائي أول استمرارية الأعمال.
8 - مدير تدريب الخريجين والمتدربين.
9 - أخصائي رئيسي لإدارة التعلم والتطوير.
10 - أخصائي رئيسي لأدارة الموارد البشرية.
11 - أخصائي أول إدارة توصيل تقنية المعلومات.
12 - أخصائي أول تقديم الخدمات وأدارة التغيرات.
13 - أخصائي أول ضمان الجودة والاختبار في تقنية المعلومات.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- الشريعة
- الهندسة
- المحاسبة
- علوم الإطفاء
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- الموارد البشرية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الصحة المهنية
- الدراسات القانونية
- الهندسة المعمارية
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم.