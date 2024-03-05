فرصة للباحثين عن عمل.. جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف في مختلف كليات الجامعة

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أعلنت جامعة
الحدود الشمالية عن فتح باب التوظيف على الوظائف الأكاديمية برتبة (أستاذ، أستاذ
مشارك، أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة.
وذلك بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة وفروعها في (163) تخصص مختلف على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة في وظائف جامعة الحدود الشمالية:
- إدارة الاعمال
- إدارة سلاسل الامداد
- الادارة المالية
- إدارة موارد بشرية
- محاسبة مالية
- مراجعة
- قانون جنائي
- قانون اداري
- التسويق
- ادارة المخاطر
- التحليل المالي
- البنوك والمصارف
- الاقتصاد
- ذكاء الأعمال
- الكيمياء التحليلية
- إدارة عامة
- علوم الحاسب
- المحاسبة
- تصميم الأزياء
- رياضيات تطبيقية
- الإحصاء
- كيمياء فيزيائية
- فيزياء تطبيقية
- جيوفيزياء
- فيزياء حاسوبية
- فيزياء طبية
- علم الاحياء
- علم النبات
- هندسة مصادر المياه
- الحوسبة السحابية
- نظم معلومات
- التحري الرقمي
- امن الشبكات
- تشفير البيانات
- تامين البيانات
- الامن السيبراني
- تقنية المعلومات
- الشبكات
- الحواسيب الموزعة
- علوم البيانات
- تحليل البيانات
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة التصميم الميكانيكي
- هندسة ديناميكا واهتزازات
- الهندسة الرياضية الكيميائية
- هندسة انتقال الحرارة
- هندسة الديناميكا الحرارية
- هندسة قدرة
- هندسة تحكم
- هندسة الكترونيات واتصالات
- هندسة حاسب و شبكات
- علم الأدوية
- طب الاطفال
- النساء والولادة
- جراحة عامة
- (تخصصات متعددة أخرى)
الكليات:
- كلية إدارة الاعمال
- كلية العلوم
- كلية الهندسة
- كلية التطبيقية
- كلية التصاميم والفنون
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
- كلية العلوم الطبية التطبيقية
- كلية التمريض
- كلية الطب
- كلية الصيدلة
الوثائق المطلوب
إرفاقها:
- صورة من الهوية الوطنية.
- السيرة الذاتية.
- صورة من المؤهلات الأكاديمية والسجل الأكاديمي لكافة المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من المعادلات (في حال كان المؤهل من جامعة غير سعودية).
- صورة من الخبرات الاكاديمية والعملية في قطاع الاعمال والشهادات المهنية إن وجدت.
- نسخة من البحوث المنشورة.
- ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائق صحياً.
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة.
- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.
- أن يكون هناك ارتباط في التخصص في مراحل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه.
- أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوف للشروط.
- جميع الوظائف بنظام التعاقد، علما بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يعد توظيفاً نهائيا.
- أن تنطبق ضوابط وشروط التعيين وفق لائحة التعيينات بجامعة الحدود الشمالية
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا