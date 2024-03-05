فرصة للباحثين عن عمل.. جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف في مختلف كليات الجامعة

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التوظيف على الوظائف الأكاديمية برتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة.

وذلك بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة وفروعها في (163) تخصص مختلف على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الحدود الشمالية:



الكليات:



الوثائق المطلوب إرفاقها:



الشروط:



طريقة التقديم:

