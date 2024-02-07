خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

أ أ

يتساءل أولياء الأمور عن الخطوات المطلوبة عند نقل أبنائهم من مدرسة لأخرى في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.

ويتيح نظام نور لولي الأمر نقل أبنائه الطلاب من مدرسة إلى أخرى، وفق مجموعة من الخطوات. اضافة اعلان





نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور



طلب نقل إلى مدرسة



الوقت المتوقع لإغلاق الطلب: ثلاثة أيام عمل

