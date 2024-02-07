خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

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يتساءل أولياء الأمور عن الخطوات المطلوبة عند نقل أبنائهم من مدرسة لأخرى في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.
ويتيح نظام نور لولي الأمر نقل أبنائه الطلاب من مدرسة إلى أخرى، وفق مجموعة من الخطوات.
نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نورتسجيل الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي (من هنا)
تظهر مجموعة من الروابط في القسم المخصص للدخول إلى النظام لتمكنك من إعادة ضبط كلمة السر الخاصة بك.
في حال كانت أول مرة تدخل فيها إلى النظام، سيطلب منك النظام أن تقوم بتفعيل حسابك لتتمكن من الدخول إلى صفحاته الخاصة بك.
لتفعيل حسابك، اتبع الخطوات التالية:
1 أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك كما تم استلامهما من الجهة المعنية، كل في حقله المخصص
2 أدخل رمز التحقق الظاهر في الصورة أسفل الحقل بشكل صحيح،
3 انقر زر (تسجيل الدخول)
طلب نقل إلى مدرسة
تعرض الصفحة قائمة بالطلبات التي قمت بتقديمها مسبقًا لنقل الطالب المختار إلى مدارس أخرى، حيث يظهر لكل منها اسم الطالب ومدرسته الحالية والإدارة التي تريد نقله منهما والمدرسة والإدارة التي تريد نقله إليهما وحالة الطلب.
تختلف دلالة حالة الطلب باختلاف الإجراء الذي تم اتخاذه عليه، كما يلي:
قيد الدراسة: قمت بإرسال الطلب لقائد المدرسة التي تريد نقل الطالب إليها ولم يتخذ الإجراء المناسب عليه بعد، ويمكنك حذفه.
مقبول: قام قائد المدرسة التي تريد نقل الطالب منها بقبول الطلب.
مرفوض: قام قائد المدرسة التي تريد نقل الطالب منها أو التي تريد نقله إليها برفض الطلب.