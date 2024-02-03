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موعد اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات و طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم والتدريب
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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب والطالبات.


التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي:

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وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه يُمكن بكل سهولة من الاستعلام عن اختبار القدرات عبر موقع مركز قياس.
وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، سيتاح للطلاب يوم الاثنين الموافق 5 فبراير، وللطالبات يوم الاثنين 12 فبراير من خلال موقع المركز الوطني للقياس.. اضغط هنا

موعد انتهاء فترة التسجيل المبكر:

وأوضحت الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين، أن فترة التسجيل المبكر ستنتهي يوم 6 أبريل المقبل؛ على أن تكون فترات الاختبارات من 9 مايو 2024 حتى 13 من نفس الشهر للاختبار التحصيلي الأول، ومن 23 مايو حتى 27 من نفس الشهر 2024 للثاني.

طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات عبر قياس

1- تسجيل الدخول إلى موقع قياس.
2-  الذهاب إلى الصفحة الرئيسية في الملف الشخصي.
3- اختيار أيقونة النتائج.
4- ستظهر قائمة منسدلة بنوع الاختبار.
5- يتم تحديد نوع الاختبار.
6- التفاصيل لتظهر كل المعلومات وآلية حساب الدرجات.

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