الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي للدراسات العليا

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أعلنت
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم عن برنامج الابتعاث
الخارجي لدعم الراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات (الأمن
السيبراني) ذات الأولوية من أبرز الجامعات المتميزة حول العالم.
الفئات
المستهدفة للابتعاث:
- الحاصلون على درجة البكالوريوس والماجستير في مجال الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة.
المجالات
الرئيسة ذات الأولوية:
- أمن أنظمة التقنيات التشغيلية.
- علم التشفير.
- الأمن السيبراني في التقنيات النالشئة.
- السياسات العامة ذات الصلة بالأمن السيبراني.
شروط التقديم
بالبرنامج:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- الحصول على المؤهل السابق (الذي يسبق الدرجة المبتعث عليها) من جهة معتمدة في المملكة، أو أن يكون لديه معادلة من وزارة التعليم بالمملكة للمؤهل السابق (الذي يسبق الدرجة المبتعث عليها) في حال الحصول عليها منةجهة تعليمية خارج المملكة.
- أن يكون التقدير لأخر مؤهل تعليمي لايقل عن جيدجدا.
- أن يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق مع ارفاق جميع الوثائق المطلوبة ذات العلاقة.
- الحصول على درجة (80) كحد أدنى في اختبار اللغة الانجليزية (TOEFL iBT) أو مايعادلها.
- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار (GRE) أو مايعادله في الاختبارات القياسية الأخرى والتيلاتؤهل المرشح للقبول في احدى الجامعات المحددة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- أولوية الالتحاق بالبرنامج خلال فترة التقديم لمن لديه قبول نهائي من قائمة الجامعات المحددة في التخصصات المستهدفة أو تفرعاته.
الشروط الخاصة
بالابتعاث:
- أن يحصل المتقدم على قبول نهائي من أحد الجامعات المحددة في البرنامج.
- أن يكون القبول في أحد التخصصات المستهدفة أو تفرعاته.
- أن تكون الدراسة بنظام الانتظام الكلي وأن يتفرغ المتقدم بشكل كامل للدراسة في مقر الابتعاث طيلة مدة الابتعاث.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز الفحوصات الطبية.
- اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.
المزايا:
- تقديم استشارات أكاديمية ومهنية في مجال الأمن السيبراني.
- الابتعاث الي أرقى الجامعات العالمية في المجال.
- توفير منح بحثية للمبتعثين في البرنامج.
- توفير فرص تدريبية محليا وخارجيا.
- توفير الموارد اللازمة لدعم الأبحاث العلمية للمبتعثين.
- تمكين المبتعثين من الوصول الي برنامج مسرعة الأمن السيبراني.
أهداف البرنامج:
- اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة في مجال الأمن السيبراني.
- سد الاحتياج الوطني في مجالات الأمن السيبراني.
- دعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
- تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني ذات الأولوية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/8/19هـ (الموافق 2024/2/29م).