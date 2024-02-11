الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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عاجل.. مع انطلاق الاختبارات النهائية اليوم.. اعرف بداية إجازتي الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس

اختبارات 11
أرشيفية
أ أ
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تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية، للطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة اليوم الأحد. اضافة اعلان
  

موعد الاختبارات النهائية للترم الثاني:


بداية الاختبارات العملية والشفهية الأحد 1 شعبان.
بداية الاختبارات النهائية الخميس 5 شعبان.
نهاية الاختبارات النهائية الأربعاء 11 شعبان.
إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني الأربعاء 11 شعبان.
نهاية الفصل الدراسي الثاني الأربعاء 11 شعبان.
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس الخميس 12 شعبان.

الاختبارات خلال الحصص اليومية 


وأصدرت وزارة التعليم تعميمًا يقضي بإجراء الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون الإخلال بسير الدراسة، على أن تُرصد النتائج في نظام (نور) الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات مباشرة.

الطلاب الغائبون في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

ودعت إلى طباعة بيان بأسماء الطلاب الغائبين في اختبارات نهاية الفصل الدراسي (من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط)، على أن يكون تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات مدير المدرسة دون الحاجة لأخذ موافقة إدارة التعليم.
وتجرى الاختبارات لهؤلاء المتغيبين بأعذار في بداية الفصل الدراسي الثالث القادم، باستثناء نظام المسارات بالمرحلة الثانوية والذين يتم اختبارهم وفق ما ورد في لائحة الاختبارات، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وقررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر نظام نور، ويحصل الطلاب على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام.
ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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